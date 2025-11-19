１１月２０日（木）の近畿地方は、朝は今季一番の冷え込み。万全の防寒でお出かけください。冬型の気圧配置はゆるみ、西から張り出す高気圧に覆われて、全域で穏やかに晴れるでしょう。しばらく北部を中心に時雨の天気が続くでしょう。１９日（水）は滋賀県の伊吹山や比良山で初冠雪も観測されましたが、雨雲や雪雲はなくなって、どの地域も概ね洗濯日和になりそうです。晴れる分、放射冷却が強まって、朝は冷え込みます。最