台湾で開催中のアジアウインターリーグにNPB選抜の一員として参加する阪神・茨木が19日、初先発して負け投手になった。韓国選抜を相手に、初回、制球を乱してピンチを招いた。無失点で切りぬけたものの、4回に死球が絡んで1イニングで3失点した。5回を投げて3安打5四死球3失点で降板し、台湾初登板を終えた。