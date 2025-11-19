ネパール国籍の男性が警察署で勾留中にベルト型の手錠などで拘束され、その後死亡したのは不当な身体拘束が原因だとして、遺族が国や東京都に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁はきょう（19日）、東京都に3900万円あまりの賠償を命じる判決を言い渡しました。ネパール国籍のシン・アルジュン・バハドゥールさん（当時39）は、2017年3月に警視庁に逮捕された後、勾留されていた警察署内で両手首や両足をベルト手錠などで固定さ