テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１７日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は「若手芸人の普段は言えない本音」。先輩、後輩間の奢りが話題になると、井口は所属事務所の大先輩・爆笑問題の太田光、田中裕二の豪快すぎる奢り方を回想。「爆笑問題は２人ともお酒を飲まないんで。飲みに行くってことはないですけど。ちゃんとお金が腐ってると思います。腐