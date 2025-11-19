東京・成城警察署で目撃されたのは、車の中からこちらをチラリと見る、加藤直人容疑者（35）と倉持博光容疑者（51）です。逮捕されたのは、職場の同僚同士。もう1つの顔は、1500万円ほどを荒稼ぎした“アルミ泥棒”とみられています。狙われたのは、東京・世田谷区にある水道局の施設です。2025年9月、容疑者2人は勤めている会社のトラックで現れると、ダイヤル式のチェーンを工具で破り侵入。中にあった長さ約3メートル、重さ約12