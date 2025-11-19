歌手で俳優の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が１９日、都内のミッドタウン・ガーデンで行われた「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ−」（１２月２４日公開）のプレミア点灯式に、永瀬廉（２６）らと登場した。イベントでは、撮影中の様子についてトーク。大泉を中心にモノマネが大流行していたといい、永瀬は「（笑わせようと）僕に対して他局ドラマの主人公のモノマネをしていた」と告発。木村多江（５４）も「裏で