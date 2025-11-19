ノルウェーの海に浮かぶ1隻の船。目撃されたのは…大爆発、大爆発、大爆発。まるで映画のような光景ですが、爆発は本物。「タイタニック」のように沈む様子も本物です。なぜ爆発は起きたのでしょうか。これはNATO（北大西洋条約機構）が公開した軍事演習の映像。映像とともに「潜水艦から魚雷を発射し、沈めることが目的だ」と投稿しています。爆発したのは、退役した艦艇。軍事演習の一貫で、潜水艦の魚雷が命中していたのです。