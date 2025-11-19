歌手で俳優の福山雅治（56）大泉洋（52）らが19日、都内で映画「ラストマン−FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇し、クリスマスの思い出について語った。12月24日のクリスマスイブに公開される同映画にちなみ、司会者からクリスマスの思い出を問われるも登壇者6人全員が沈黙。大泉が「つまらねえ連中ですねえ」と毒づいていると、King＆Prince永瀬廉（26）が「毎年メンバーと、額を決めてプレゼント交換会をしています」と口を