目黒蓮（28）・三浦翔平（37）・福原遥（27）など、多くの人気俳優が出演してきたフジテレビドラマ『教場』シリーズ。この度、’26年に公開される映画版に、過去作に出演した歴代卒業生たちが出演することが発表された。同作は、“教場”と呼ばれる警察学校の教室を舞台に描かれたドラマシリーズだ。警察学校という閉鎖的な空間で、生徒たちが抱える秘密・疑念・葛藤や苦悩などを鋭く見抜くのは、木村拓哉（53）が演じる冷酷無比な