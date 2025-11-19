大相撲11月場所の11日目。木曽郡・上松町出身、御嶽海の結果です。連勝を狙った西の前頭十三枚目の御嶽海でしたが、19日は、東の前頭十八枚目の明生を相手に肩透かしで敗れました。これで5勝6敗と黒星が先行しました。20日は西の前頭八枚目、金峰山との一番です。