Peonyの新作「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」が、2025年11月27日（木）より全10色で登場します。とろけるはちみつのような質感で唇に潤いとツヤを与え、7種の保湿成分*で長時間美発色をキープ。敏感肌でも使いやすく、ベタつかず塗り直しなしで美しい仕上がりを楽しめます。初回購入特典やクリスマス限定ホリデーセットも要チェックです♡*ひまわり種子油,ココナッツオ