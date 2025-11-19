岡山県総社市で開かれた「外国人集住都市会議」＝19日午後外国人が多く住む自治体が、共生を推進する施策や取り組みを話し合う「外国人集住都市会議」が19日、岡山県総社市で開かれ、21自治体の首長らが排外的な風潮の高まりに対する意識の改革や、日本語教育など環境整備の必要性を議論した。6県の10会員都市のほか、非会員都市や省庁、市民団体も加わりオンラインを含め約千人が参加。11市長らの議論では、排外的な風潮の高