中村倫也（38）がが19日、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた板垣李光人（23）主演のアニメ映画「ペリリューー楽園のゲルニカー」（久慈悟郎監督、12月5日公開）東京プレミアに登壇。上白石萌音（27）が歌う主題歌「奇跡のようなこと」が流れる中、入場すると、満員の観客で埋め尽くされた客席を前にした冒頭のあいさつで「届けたくて、見て欲しくて…題材が題材（戦争）なんで。でも、上白石さんの歌でほどけました。横に