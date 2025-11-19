新潟の冬を代表するくだもの“ル レクチエ”。11月20日に販売が解禁されるのを前に19日、出荷作業が行われました。猛暑や水不足のあったことし。その出来は…？その姿の美しさから西洋なしの貴婦人と呼ばれる”ル レクチエ”。芳醇な香りと濃厚な甘さが特徴の冬の味覚です。加茂市にあるJAえちご中越の集出荷場には追熟を終えて出荷を待つ“ル レクチエ”が並びました。（リポート）「いただきます。とってもみずみずしくて