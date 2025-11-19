出水市の出水麓武家屋敷群で「いずみマチ・テラス 竹灯籠でつなぐ光の祭典」が開催されています。約400年の歴史を持つ武家屋敷を、地元商工会議所やボランティアが手作りした竹灯籠でライトアップ。街中に幻想的な光が広がり、歴史的な街並みを温かく照らしています。会場には、台湾・プーリーから贈られた全長15メートルのドラゴンランタンも登場し、迫力ある演出で来場者を魅了。寒い季節、竹灯籠の優し