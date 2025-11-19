中国ジャイアントパンダ保護研究センターのジャイアントパンダ「辰星（チェンシン）」と「暁月（シャオユエ）」が18日夜、マレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した。2頭はマレーシアで10年間飼育されることになっている。中国ジャイアントパンダ保護研究センターによると、2頭はいずれも2020年生まれ。オスの「辰星」はがっちりした体型で、外向的で活発な性格。一方、メスの「暁月」はふっくらとまるみのある体型で、温厚