江蘇省連雲港と新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州コルガスを結ぶG30連雲港-コルガス高速道路のハミ-吐峪溝区間の改築・拡張工事において、蘭新（蘭州-新疆）鉄道1号大橋を跨ぐT型連続梁の旋回工事が11月18日、順調に完了しました。これはG30ハミ-吐峪溝区間の工事が重大な進展を遂げたことを示しています。旋回現場では、長さ130メートル、重さ2万トンの旋回橋が、600トンのジャッキ2台のけん引の下で反時計回りにゆっくりと回