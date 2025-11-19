インフルエンザの感染が急増しています。県は19日発表した16日までの1週間の感染者状況です。県全体の定点あたりの感染者数は25.92人と前の週の13.70人からほぼ倍増しています。保健所別で見ると周南、防府、山口、宇部が30人を超えて警報レベルとなっています。特に山口は47人と高い水準となっています。例年より早く流行しているインフルエンザ。感染の急増に対し医師も警戒感を強め、基本的な予防策と併せて「予防接種は今から