１２月から従来の健康保険証の利用ができなくなります。 マイナンバーカードに健康保険証の機能を加えたマイナ保険証への移行が進むなか、広島県内での10月の利用率は4割でした。 マイナ保険証の利用登録をしている人のうち、10月に実際に利用した人の利用率は、広島県で４０．０４％、全国では３７．１４％でした。 マイナ保険証は過去の処方薬の情報などを医療機関や薬局と共有できます。 マイナカードの