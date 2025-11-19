Çþ¤ï¤éË¹»Ò¡ß¥Ë¥Ã¥È¿åÃå¤Î?Âç¿Í¥·¥ç¥Ã¥È?11ºÐ¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà(28)¤¬¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤Ë¥Ë¥Ã¥È¿åÃå¤Î?Âç¿Í¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡Á!?11·î17Æü¤Ç¡Ø¤¤¤¤¼îÍýÆà¤ÎÆü¡Ù ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Ï2008Ç¯¤ËSKE48¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎAKB48¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É