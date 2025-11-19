¿¼¹È¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ëÂÎÁà½÷»Ò¤ÎµÜÅÄãù»Ò(½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¢21)¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÅÄ¤Ï¡ÖinÆÊÌÚ ²ÖÂ«¤ÏÅÏ¤·¤¿Â¦¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ã¤¿µÜÅÄ¤¬Âç¤­¤Êñ­»Ò¤¬¤Î¤Ã¤¿»®¤òº¹¤·½Ð¤¹°ìËç¤ä²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±¤Ê¡¼¡©¡×¡ÖÈ±¿§¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ ¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¶âÈ±¥Ý¥Ë