11人組グローバルボーイズグループ・INIが19日、都内で「INI WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』リリース記念イベント」を開催。きょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」が、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に1位を獲得したことを喜んだ。【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI同作は「Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る