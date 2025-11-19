ボートレース下関のG3オールレディース「ジュエルセブンカップ」が、19日に開幕した。先輩の的確なアドバイスが効いた。静岡支部23歳の本田愛は初日4Rに登場。先に回った山下奈緒にあと一歩のところまで詰め寄るものの、わずかに届かず2着でゴールした。ただ、悔しさ以上に満足感があふれている。舟足の感触がいいのだ。「めっちゃいいです。舟の向きが良くてつながりもいい。（長嶋）万記さんにアドバイスをもらってきてい