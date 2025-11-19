東北大などの研究チームは19日、細胞内でエネルギーを作る小器官ミトコンドリアの機能が低下する指定難病「ミトコンドリア病」で、難聴がある患者15人を対象とした新規治療薬の医師主導治験を12月に始めると発表した。自治医大病院（栃木県）など4施設で行い、安全性や病気の進行を抑える効果を確かめる。東北大の阿部高明教授は「ミトコンドリア病は進行が早く重篤な希少疾患。薬が開発できれば患者や家族にとって光明になる