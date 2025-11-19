韓国・仁川（インチョン）で目撃されたのは、車が暴走する瞬間です。一体何があったのでしょうか。駐車場の精算機で、運転手の男性が窓から身を乗り出した次の瞬間、車が勢いよく発進。バーを突き破り歩道に突っ込みました。暴走した車は、すぐそばに止めてあったトラックに衝突し、商品の靴下が散乱。衝撃の強さからか、男性がその場に座り込む様子も確認できます。車は歩道に乗り上げたあと、建物の入り口の看板に衝突しました。