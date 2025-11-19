元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１９日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮がディズニー公式動画配信サービス・ディズニープラスの大ヒット時代劇ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍シーズン２」でハリウッドデビューすることについてコメントした。目黒がオーディーションを受け、真田広之がゼネラルプロデューサーを務める大作での大役