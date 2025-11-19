広島の鈴木健矢投手が１９日、廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、３００万円増の年俸３０００万円（金額は推定）でサインした。昨オフの現役ドラフトで日本ハムから移籍したサブマリン。今季はイニングまたぎもこなし、リリーフ２４登板で防御率１・８９の好成績を残した。「チームが変わってルーキーのような感じで始まって、最初は手探り状態。セ・リーグの打者の情報を集めるところからのスタートだった。序盤はあ