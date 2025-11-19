「シブがき隊」元メンバーの布川敏和が、美人娘との２ショットを公開した。布川は１９日に自身のインスタグラムを更新。「皆さん、日々是好日〜愛娘･花音が 今日から沖縄で仕事だっつうんで、 空港まで送ってあげた〜今回は どんな作品ができるのか 楽しみです〜」とつづると、グラフィックデザイナーとして活動中の次女・花音さんと車内で笑顔を見せた親子ショットを公開した。この投稿には「可愛い花音ちゃんとカッコ