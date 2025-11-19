タレントでモデルの紗栄子が、１８日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）で、今年１月にモデルデビューした長男の道休蓮（どうきゅう・れん）について語った。１７歳長男と１５歳次男の母である紗栄子は「上は元旦那のコピペだから、上で本当バレるんですよ。下はどっちかと言うと私に似てるんで」と明かし、「子どもたちはイギリスの学校に通ってて」と留学中であると語った。留学のきっかけ