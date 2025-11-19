秋田朝日放送 19日朝、秋田市大町や竿燈大通りなど市の中心部でクマの目撃が相次ぎました。クマが敷地内で目撃された高校は臨時休校となりました。 秋田市大町１丁目の飲食店に設置された防犯カメラに、午前7時半ごろクマが映っていました。場所はホテルや警察署も近い中心部です。警察やツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、午前７時ごろ、千秋公園や周辺の会社の敷地、竿燈大通り周辺などでクマの