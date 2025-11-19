寒いのは嫌ですが…冷え込むことで進むのが紅葉です。鹿児島県垂水市のイチョウも、少しずつ夏から秋の装いに変わりつつあります。 秋の日差しを浴びて、きらきらと輝くイチョウ。まだ淡い緑色の葉が大半ですが、よく見ると、ところどころ黄色く色づき始めているものも。 垂水市にある千本イチョウ園は、地元の中馬吉昭さん夫妻が40年かけて整備したもので4.5ヘクタールの敷地に、およそ1200本が植えられています。 今年