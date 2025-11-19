ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手（33）が2025年11月18日、自身のインスタグラムを更新。笑顔あふれる家族ショットを披露した。2年連続3度目のMVP受賞日本時間11月14日、ア・リーグのMVPとして、ジャッジ選手が選出された。ジャッジ選手は今シーズン、打率.331、53本塁打、114打点をマーク。2年連続3度目のMVP受賞となった。ジャッジ選手はインスタグラムで、妻・サマンサさんと、1月に誕生したという長女との貴重な家族ショッ