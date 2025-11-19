鹿児島県内で見られる野鳥を撮影した写真展が、19日から鹿児島市で始まりました。 ふわふわの白いからだに茶色い顔が特徴の「エナガ」や、顔から背中にかけての赤褐色が美しい「シマノジコ」。 鹿児島市の「かごしま環境未来館」で始まったのは、県内で撮影された野鳥の写真展です。 写真を提供した「日本野鳥の会かごしま県支部」によりますと、国内にはおよそ650種類の野鳥がいて、県内ではこれまでにおよそ400種類が確認され