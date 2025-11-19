秋田朝日放送 東北農政局は今年の県産のコメの予想収量を発表しました。全体として天候に恵まれ, 予想収量は前の年よりも増加しています。 東北農政局によりますと今年の県産の主食用米の作付面積は、前年産より９千ヘクタール多い８万１２００ヘクタールと見込まれます。８月と９月に大雨があったものの総じて天候に恵まれ、先月２５日現在の１０アールあたりの予想収量は、前年産に比べて７キロ増え