三豊警察署 生活保護費148万円余りを不正受給したとして、高松市木太町に住む無職の男（28）と飲食店従業員の妻（31）が19日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人は共謀し、2024年11月から2025年9月にかけて13回にわたり、高松市から生活保護費148万4455円を不正に受給した疑いが持たれています。 男には収入や資産があり、女も就労による収入がありますが、2人はその事実を隠していたということです。