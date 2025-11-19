Travis Japan Travis Japanの3rdアルバムとなるニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）が12月3日にリリースされる。11月19日、４形態共通で収録される全15曲のダイジェストティザーが公開された。【動画】公開されたTravis Japan ’s travelers -Special Teaser-アルバム「’s travelers」はメンバーの松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタ