おととしの大会で赤字を隠す不正な会計処理が発覚した「松本マラソン」について、実行委員会は19日、終了することを決めました。松本マラソン実行委員長臥雲義尚 松本市長「松本市でフルマラソンを開催していくことは困難と判断して、松本マラソンは終了したい」松本マラソンの終了は19日、開かれた実行委員会の総会で承認されました。松本マラソンをめぐっては、おととしの大会で「3915万円」の赤字があったにもかかわらず、市の