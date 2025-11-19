秋田朝日放送 県内は19日朝にかけて冬型の気圧配置や寒気の影響で雪が降り、山沿いを中心に積雪が増えました。最も雪が積もったのは北秋田市阿仁合で２７センチ、湯沢市で５センチでした。 北秋田市阿仁合では久しぶりの除雪に追われる人たちの姿がありました。大変なのは雪の量だけではありません。水分の多い重たい雪に除雪する人たちは疲労感をにじませていました。道行く人が恐る恐る雪の中を歩く鹿角市花輪。急に雪が