お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次(47)が18日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。俳優の木村拓哉（53）と行ったロケの裏側を明かした。この日は20日放送予定の同局「秋山ロケの地図この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP！！」を特集。タレントの伊集院光が木村について「この番組好きだって聞いたからオファー