大分市で起きた大規模火災。依然、鎮火には至らず、住民は避難を余儀なくされている。住民への取材から、当時の緊迫した状況が明らかになってきた。「自宅はもう燃えています」避難した住民が撮影した大規模火災の映像。暗闇に燃え広がる炎とともに、強い風の音を捉えている。火事は18日午後5時40分ごろ、大分市の東に位置する佐賀関で起きた。「家が燃えている」などの119番通報を受け、消防車10台以上が出動し、消火活動にあたっ