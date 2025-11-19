島根・松江市の道路に現れたのは、迷子のコブハクチョウ。車の真横を自由に走り回ります。目撃者：CG映像みたいな。本物？と思いながら。交通量の多い道路に立ち尽くしていたというコブハクチョウ。発見した会社員が駐車場に誘導し、避難させていました。そこへ島根県の職員が駆け付け、捕獲を試みますが、羽を広げて威嚇。今度はブルーシートを持って捕獲しようとした次の瞬間、道路に飛び出し抵抗する場面も。大混乱の末、無事に