人の生活圏でのクマ出没が19日も止まりません。秋田市の千秋公園周辺では19日朝にクマの目撃情報が相次ぎ、近くの高校は臨時休校に追い込まれました。降りしきる雪の中、警察は周囲をパトロールし住民に注意を呼びかけています。冬眠シーズンを前に活発化するクマの行動。そうした中、上野動物園がSNSに投稿した内容が話題を集めています。投稿されたのは、冬眠に耐える体作りのためツキノワグマが1日に食べる餌の画像で、サツマイ