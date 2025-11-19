中国政府が、日本産水産物の輸入を停止する方針について、中国外務省の報道官は19日、台湾有事をめぐる発言への対抗措置だったことを明らかにしました。中国外務省報道官「（高市首相の発言は）中国国民の強い憤りを招いている。現状では、日本の水産物を中国へ輸出しても、市場はないはずだ」中国外務省の報道官はこのように述べ、日本産水産物の輸入を停止することを明らかにしました。その上で「最近、高市氏が台湾などの重大な