板垣李光人（23）が19日、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた主演のアニメ映画「ペリリューー楽園のゲルニカー」（久慈悟郎監督、12月5日公開）東京プレミアに登壇。同名漫画の原作者で、映画の共同脚本も務めた漫画家・武田一義氏から、YouTube動画で配信されたbパン作りの動画を見て、主人公に似ていると感じたことが、主演の候補の中から強く推した決め手だったと明かされ、照れ笑いを浮かべた。「ペリリュー−」は、第4