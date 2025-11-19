8月末に第三子の出産を報告した加藤ミリヤが、11月19日(水)に新曲 「One Last Kiss」をリリースした。本作は揺れ動く女性の心情やもどかしい想いを綴ったラブソングで、加藤ミリヤならではの切実で繊細なリリックが光る内容となった。また、同日公開されたミュージックビデオでは、とある邸宅で開かれるナイトパーティーを舞台に幻想的な光と影が交差する世界観のなか加藤ミリヤが登場。物語を照らすような歌声と存在感が映像全体