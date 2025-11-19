ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡ËÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ª¡¦¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿ÍÈÄ³À¤Ï±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥é¥ª¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢