県は19日、約195億7600万円の補正予算案を発表しました。8月の記録的な大雨など災害復旧に係る費用が盛り込まれています。県は19日、約195億7600万円の一般会計補正予算案を発表しました。8月の記録的な大雨や台風12号による被害の災害復旧に係る費用は約117億4900万円で、主なものとして山林などが崩壊した場所で再び災害が起きないようにするための緊急工事に係る費用として、9億6200万あまり。牛舎や、せり場などが浸水し