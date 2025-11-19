―排出量取引の本格稼働控え高まる関心、ニーズ追い風に市場は更に拡大へ― 化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指すグリーントランスフォーメーション（GX）は政府が推進する重要な取り組みのひとつだ。2050年のカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量を