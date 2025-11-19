メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県田原市で祖父母を殺害したとされる16歳の孫について、名古屋家裁は身柄を検察官に送る「逆送」を決めました。 19日付けで検察官に逆送されたのは田原市の高校2年の少年(16)です。 少年は今年5月、自宅で、同居する祖父母を包丁で多数回切りつけるなどして殺害したとされています。 少年はおよそ4カ月間の鑑定留置を経て、先月、殺人の非行内容で家裁送致されていました。 逆送の理