まるで1枚の絵画のような色鮮やかな紅葉の風景。 佐世保市江迎町にある「寿福寺」の “逆さ紅葉” です。 この寺では、広間の一部にアクリル板をはめ込み、晩秋の境内を彩る風景が水面に映るかのような仕掛けを施しています。 今月24日まで、期間限定で一般公開されています。